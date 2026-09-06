Tropical Coriano, esordio in campionato al Grandi con il Varese: ma è emergenza attacco

Si è fermato Iacovoni, Di Maio costretto a schierare il falso nove

Oggi (domenica 6 settembre) alle 15, allo stadio Grandi, il Tropical Coriano esordisce in campionato contro una nobile decaduta, il Varese. Secondo anno nella prima serie dilettantistica per i ragazzi del presidente Marzi, che in coppa sono partiti bene: 3-1 rifilato al Montecchio e un pari 0-0 con il Sasso Marconi, con successiva sconfitta ed eliminazione nella lotteria dei rigori. A preoccupare è però la situazione dell'attacco: si è fermato infatti l'attaccante Iacovoni, Mattia Palma andrà in panchina, avendo solo uno spezzone di gara nelle gambe, neppure Salicioni è in perfette condizioni. Di Maio si affiderà così a Lazzari falso nove, con tre under a formare la trequarti: Arlotti a destra, Turola o Della Balda a sinistra, Mini come riferimento centrale. L'obiettivo è pressare il Varese, squadra esperta e di qualità, impedendo agli avversari di ragionare e sviluppare trame di gioco. Davanti c'è l'esperto Cogliati, attaccante scuola Milan dalla lunga esperienza nel professionismo: Di Maio si affida alla coppia Cevoli-Dante Rossi per contenerlo. Il Varese si schiererà con il 4-3-3: gli under sono il terzino destro Salera (2007), a segno in coppa con la Solbiatese, la mezzala Fabris (2008) e l'attaccante esterno sinistro Ndagijimana (2007), pescato nelle giovanili del Dunkerque, in Francia. Ndagijimana affiancherà nel tridente Favale e Cogliati.

TROPICAL CORIANO (4-2-3-1): Pazzini - Brisku, Cevoli, Dante Rossi, Tosi - Antezza, Manuzzi - Arlotti, Mini, Della Balda - Lazzari. A disp.: De Gori, Cenci, Pasolini, Riccardi, Scapoli, Capicchioni, Turola, Palma, Salicioni. All.: Di Maio.

Altri: Mancini (sulla via del recupero), Bugli, Fraternali, Nastase.

Infortunati: Iacovoni, Contadini, Tamagnini.