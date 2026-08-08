Tropical Coriano, in arrivo il centrocampista Riccardo Manuzzi

Riparte la campagna acquisti del ds Guiducci, dopo il ripescaggio in D

È stato tra i giocatori vagliati da Pietro Tamai per il nuovo corso del Rimini, ma ora è vicinissimo al Tropical Coriano: il ds Matteo Guiducci sta trattando l'acquisto di Riccardo Manuzzi, centrocampista classe 1999 lo scorso anno alla Correggese. Per l'attacco, come riferito ieri, tra i nomi caldi c'è quello di Lorenzo Melloni. Due i giocatori che Guiducci deve inserire nel ruolo, contestualmente è iniziata la "caccia" agli Under. Servono un terzino e un difensore centrale, poi un paio di elementi per le fasce del tridente.

TROPICAL CORIANO (4-3-3): PAZZINI - X (terzino 2008), CEVOLI, Rossi, TOSI - SANTONI, ANTEZZA, MANUZZI? - MINI, MELLONI?, ARLOTTI. A disp.: PERICOLI, Guiducci*; B.Brisku, X (difensore centrale), Morri*, PASOLINI, DELBIANCO; LAZZARI, ALVISI, CAPICCHIONI, DELLA BALDA, BUGLI; CONTADINI, FRATERNALI, TAMAGNINI, X (centravanti), Fucci*, Mainardi*. All.: DI MAIO.

* Dall'Under 19