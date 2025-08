Tropical Coriano, prima amichevole con vittoria 2-1: battuto il Futball Cava Ronco

Scardovi schiera il 4-3-1-2/4-4-2 nel primo tempo, nella ripresa passa al 3-5-2

di Riccardo Giannini

FCR Forlì - Tropical Coriano 1-2

FCR Forlì pt (4-4-2): Morgagni - Antonini, Medri, Melandri, Raggi - Magnani, Rabiti, Delvecchio, Parlanti - Stucchi, Dene.

FCR Forlì st (4-4-2): Morgagni (23’ st Rani) - Sango, Fiumi, Ferrari, S. Bartolini - Franchini, Garavini, Farabegoli, M.Bartolini (33’ st Casadei), Damiano (30’ st Eale), Guiebre. All.: Mordini.

TROPICAL CORIANO pt (4-3-1-2): Pollini - Pungelli, Anastasi, Rossi, Evaristi - Moricoli, Carnesecchi, Enchisi - Scarponi - Pacchioni, Vinci.

TROPICAL CORIANO st (3-5-2): De Gori - Cannino, Anastasi, Brisku - Omokaro, Bartoli, Fabbri, Bernacci (30' st Franco), Imola (30' st Bufi) - Barbatosta, Mancini. All.: Scardovi.

RETI: 7’ pt Scarponi, 35’ st rig. Barbatosta, 38’ st Franchini.

FORLÍ Il Tropical Coriano supera 2-1 il Futball Cava Ronco Forlì nella prima gara stagionale: Scardovi ha a disposizione tutta la rosa e per l'amichevole forlivese presenta, nel primo tempo, un undici schierato con un 4-3-1-2 mobile, con Scarponi che si alterna tra fascia sinistra e trequarti a supporto di Vinci e Pacchioni, mentre nella ripresa passa al 3-5-2 con Mancini ad affiancare Barbatosta in avanti. Il Futball Cava Ronco replica con un solido 4-4-2: subito lo svantaggio al 7', firmato da Scarponi, bravo a sfruttare un lungo rilancio di Pollini, la squadra di casa si ricompatta e si rende pericolosa al 13'. Delvecchio imbecca Magnani che da destra crossa per Dene, il classe 2007 mette di testa a lato. Al 14' Anastasi è bravo a deviare in corner il tentativo di Rabiti, servito da bomber Stucchi. Due minuti dopo Magnani innesca il colpo di testa di Raggi, palla ancora a lato. Il Coriano rialza la testa al 31' con Vinci bravo a girarsi in area, il tiro finisce sull'esterno della rete. Magnani è letteralmente scatenato a destra e al 33' serve il colpo di testa di Stucchi, mira alta. Al 35' Pacchioni ci prova in semirovesciata, su cross di Moricoli, ma la palla termina a lato. Al 39' Vinci si accentra da sinistra, il destro dal limite trova la pronta respinta di Morgagni.

Nella ripresa la prima ghiotta occasione capita al quarto d'ora a Barbatosta, che salta il portiere in uscita, per poi concludere a lato. Nonostante la girandola di cambi, la squadra di casa rimane in partita e al 74' De Gori salva il risultato, deviando sul palo il tiro di Farabegoli. Il Tropical raddoppia all'80': Fiumi atterra Barbatosta in area, l'ex Rimini dal dischetto non sbaglia. Tre minuti dopo Eale serve Franchini, la botta da fuori area infila l'incrocio dei pali. Forcing finale dei biancorossi di casa: all'87' De Gori si salva con affanno sulla punizione di Garavini, deviata in angolo, due minuti dopo Casadei di destro chiama il portiere a una respinta decisiva.