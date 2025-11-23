Tropical Coriano, quinto k.o. di fila: al Nicoletti passa il Sangiuliano City (0-2)
Un gol di Busatto al 70' apre le marcature, poi ancora l'attaccante fa il bis su rigore
Tropical Coriano - Sangiuliano City 0-2
TROPICAL CORIANO: Pollini, Brisku, Bellavista (35' st Vinci), Danieli, Anastasi (1' st Scarponi), Cannino, Carnesecchi (35' st Moricoli), Enchisi (1' st Pasquini), Pacchioni, Barbatosta, Pungelli. A disp.: De Gori, Omokaro, Rossi, Franco, Bufi. All.: Scardovi.
SANGIULIANO CITY: Libertazzi, Izzo (38' st Buzzi), Lupano, De Cecco (15' st Busatto), Tafa, Saggionetto (23' st Barzagò), Cazzaniga, Redondi, Sandre, Tremolada, Sadaj (30' st Bernardi). A disp.: Lombardi, Morra, Toldo, Pisano, Scartinelli. All.: Sesto.
ARBITRO: Scarati di Termoli.
RETI: 25' st Busatto, 47' st Busatto (rig.)
AMMONITI: Barbatosta, Enchisi, Pollini, Scarponi, Cazzaniga.
RICCIONE Il Tropical si sposta per il maltempo sul sintetico del Nicoletti, ma con il Sangiuliano è un'altra sconfitta, la quinta consecutiva. Decide l'attaccante Busatto: subentra a partita in corso e apre le marcature al 70' con un tiro da dentro l'area che batte Pollini. Pacchioni potrebbe pareggiare all'88', ma sul suo colpo i testa c'è l'intervento prodigioso del portiere Libertazzi. L'estremo difensore, con trascorsi anche nel professionismo, bissa all'89' sul colpo di testa di Cannino. Al 92' Busatto firma il bis, su rigore procurato da un fallo di Pollini in uscita.