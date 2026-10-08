Troppe richieste di amicizia sui social, poi la scoperta: erano state diffuse sue foto di nudo. Scatta denuncia

Una donna di 42 anni di Rimini ha presentato denuncia per i fatti e ora è indagato l'ex compagno, 48 anni

Succede spesso a una donna, sui propri profili social, di trovarsi richieste di amicizia o di essere seguita da uomini che non conosce, interessati a corteggiarla, in maniera più o meno esplicita, o più o meno lecita. Ma quanto accaduto a una 42enne di Rimini, nei mesi scorsi, sembrava davvero anomalo: tante, troppe richieste di amicizia maschili e troppi nuovi follower. Un messaggio ricevuto in direct ha poi svelato la verità alla donna: su un sito erano state pubblicate sue foto di nudo, con nome e cognome. In tanti quindi si sono avvicinati ai suoi profili social, pensando di trovarsi di fronte una donna disponibile a concedersi in avventure erotiche. La malcapitata non ha potuto far altro che presentarsi in Questura per fare denuncia, per la diffusione delle foto, e nei guai, al culmine delle indagini della Squadra Mobile, è finito un 48enne, residente a Rimini, ex compagno della donna. Questi, nel febbraio 2025, aveva ricevuto un ammonimento del Questore e dopo la fine della relazione aveva mantenuto un certo interesse sulla donna, interessandosi alla sua vita e alle persone che frequentava. Ora si ritrova indagato: le ipotesi di reato sono gli atti persecutori e revenge porn, cioè la diffusione illecita di immagini intime.