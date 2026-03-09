Troppo alcol, minorenne ricoverata in ospedale a Rimini

Il pronto soccorso e la Polizia Locale intervengono; i controlli alcolici del 2025 registrano oltre 370 violazioni tra guidatori, di cui alcune commesse da minori

La notte scorsa una minorenne è stata soccorsa in stato di malore causato dall'eccessivo consumo di bevande alcoliche. L'allarme è stato dato da una passante che ha allertato il 118: la minore, che si trovava in compagnia di alcune amiche, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale. Gli accertamenti clinici hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro.

Un episodio che richiama l’attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare un rischio serio per la salute dei più giovani e per la sicurezza di tutti.

In questo contesto si inserisce l’attività continuativa della Polizia Locale di Rimini per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e per la tutela della sicurezza stradale. Nel corso del 2025, la Polizia Locale ha effettuato 3.026 controlli alcolimetrici, riscontrando complessivamente 373 violazioni. Di queste, 185 hanno determinato l'applicazione di sanzioni di natura penale, 181 di sanzione amministrativa. Il totale delle patenti di guida ritirate ammonta a 311.

Nell'ambito di queste attività di controllo stradale, la Polizia Locale ha registrato 6 violazioni per guida in stato di ebbrezza commesse da minori: 4 di carattere amministrativo, con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, e 2 di natura penale, con tasso superiore a 0,8 grammi per litro. Un dato che, pur numericamente contenuto, impone la massima attenzione da parte delle istituzioni e delle famiglie.