Troppo Massa Lombarda: la Sampierana battuta 3-1 in casa

I bianconeri, con il Santarcangelo, sono ora a rischio playout

Sampierana - Massa Lombarda 1-3

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Pieri, Rossi (22’ st Pippi), Bolognesi, Narducci, Corzani (32’ st Cangini), Petrini, Di Novella, S.Braccini (28’ st Ariyo), Montesi. A disp.: Zamagni, Monteleone, Lo Russo, D.Braccini. All.: Montanari.

MASSA LOMBARDA: Stanzani, Braccioli, Morara, Gadda, Hysa (6’ st Brescia), Cortesi, Badiali (37’ st Senese), Diallo, Colli (40’ st El Bouhali), Carboni, Gramellini (42’ st Rambelli). A disp.: Billi, Barlotti, Fogli, Savelli, Giannuzzo. All.: Giovannini.

ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 13' pt Braccioli, 23' pt Montesi, 8' st Gramellini, 46' st Senese.

AMMONITI: Rossi, Morara, Gadda, Carboni, Gramellini, Senese.

SAN PIERO IN BAGNO Ennesima sconfitta casalinga per i padroni di casa, battuti dal Massa Lombarda.

La partita di oggi, al Comunale di San Piero, ha visto un primo tempo ben giocato da entrambe le formazioni, con qualità e intensità. Il Massa Lombarda passa in vantaggio al 13’: l’arbitro fischia un calcio di punizione poco fuori dall’area bianconera tra le proteste dei sampierani. Gadda, più lesto, serve Braccioli, che si ritrova solo davanti a Ravaioli e lo batte per l’1-0. Dopo dieci minuti arriva la reazione della Sampierana, che nel frattempo si era spinta in avanti alla ricerca del pareggio. Il gol arriva con Montesi al termine di una bella azione: Pieri sfonda sulla fascia e allunga per Braccini, cross al volo al centro dell’area dove Montesi, di testa, firma l’1-1. Si va così al riposo.

Nella ripresa la Sampierana appare meno brillante rispetto al primo tempo e, dopo appena otto minuti, subisce il secondo gol: Gramellini, dopo uno slalom tra i difensori bianconeri, calcia e segna la rete del 2-1. La squadra di casa prova a reagire, ma le conclusioni risultano sterili e poco incisive. Nel finale resta il dubbio per un possibile calcio di rigore non concesso dall’arbitro, tra le proteste dei locali. Nel recupero, in contropiede, il Massa Lombarda chiude definitivamente la partita con il terzo gol firmato dal neoentrato Senese.