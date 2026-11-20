Trasporto pubblico Troppo tempo al bar durante il turno, licenziati due controllori

Omettevano i controlli sui mezzi Start Romagna per rientrare prima a Rimini. Respinto il ricorso al Tribunale di Modena: oltre al posto perdono 4.600 euro ciascuno

Il Tribunale di Modena ha confermato il licenziamento per giusta causa di due dipendenti della società che effettua i controlli sui bus di Start Romagna. I lavoratori avrebbero accumulato pause prolungate nei bar, omesso verifiche sui passeggeri e anticipato il rientro a Rimini utilizzando anche il Metromare.

I due avevano impugnato i licenziamenti, ma il giudice ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendo provate le contestazioni aziendali. Per ciascuno è arrivata anche la condanna al pagamento di circa 4.600 euro di spese legali.