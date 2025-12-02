Trova 3.250 euro al supermercato: 60enne onesta li restituisce. L’89enne proprietario è incredulo

La vicenda avvenuta a Riccione mette in evidenza il senso civico della donna e lo scrupoloso lavoro dell'Arma per individuare chi aveva perso il denaro

Una 60enne di Riccione trova una busta con 3250 euro in contanti al supermercato e la porta all'Arma dei Carabinieri: l'intera e ingente somma di denaro è stata così restituita al legittimo proprietario, un pensionato 89enne, riccionese. La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi ed evidenzia il senso civico della donna, nonché lo scrupoloso lavoro dell'Arma per individuare l'uomo che aveva perso quel denaro. Partendo dall’intestazione dell’istituto bancario sulla busta contenente le banconote, gli operanti hanno eseguito una serie di accertamenti riuscendo a rintracciare l'89enne. Convocato in Caserma, l'anziano ha manifestato sincera riconoscenza verso la donna e i Carabinieri, che in una nota rimarcano "il valore del gesto dell’onesta concittadina" e ricordano "come episodi di questo tipo non siano soltanto fatti di cronaca, ma rappresentino il cuore della sicurezza partecipata: cittadini che collaborano e Carabinieri che, con un lavoro silenzioso ma costante, garantiscono legalità, sostegno e prossimità sul territorio. Un intervento che va oltre la restituzione di una somma di denaro, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e la fiducia nelle istituzioni".