Il morso del cobra Piazze: il Rimini espugna Santarcangelo (0-3)
L'attaccante sblocca la partita e la chiude nel giro di tre minuti nel primo tempo. Nel finale tris di Cicarevic
Santarcangelo - Rimini 0-3
SANTARCANGELO (4-3-3): Golinucci - Brolli, Jaupi, Zaghini, Pironi (1' st Domeniconi) - Meloni (38' st Cenci), Giorgini, Lepri (1' st Dy.Capasso) - Fuchi, Da Rugna (1' st Muratori), Satalino (20' st De.Capasso). A disp.: Y.Boujir, Tassinari, Magnani, Drudi. All.: Mastronicola.
RIMINI (4-3-3): Roberto - Moricoli (19' st Carnesecchi), Nava, Maggioli, Magnanini (4' pt Vitucci) - Bertani (47' st Bellavista), De Angelis, Nisi (28' st Zannoni) - Fabbri, Piazze (30' st Pasquini), Cicarevic. A disp.: Pollini, Ciavatta, Ammora, Carmona. All.: Gadda.
ARBITRO: Rossetti di Parma.
RETI: 38' pt Piazze (rig.), 41' pt Piazze, 49' st Cicarevic
AMMONITI: Nava, Vitucci.
SANTARCANGELO DI ROMAGNA Il Rimini non perdona, vince la terza partita di fila e continua il testa a testa in vetta con l'Imolese. Dopo tre giornate Roberto non ha ancora subito gol, la squadra è stata autorevole in due trasferte non agevoli, la prima a San Mauro, la seconda contro il Santarcangelo dei giovani, squadra organizzata e "affamata". Al Mazzola finisce 3-0 per i ragazzi allenati da Gadda.
Mastronicola conferma il 4-3-3, come da previsioni della vigilia nel tridente offensivo c'è il giovane Satalino, ex di turno. Nel Rimini Gadda aveva annunciato i forfait di Carlini e Carmona, quest'ultimo in panchina: Fabbri viene avanzato nel tridente offensivo con Cicarevic e Piazze. Proprio Piazze in avvio chiama Golinucci al primo intervento, poi al 4' Magnanini è costretto a dare forfait per un problema fisico. Al suo posto c'è Vitucci, lo scorso anno a Santarcangelo, Fabbri arretra a terzino destro con Moricoli che si sposta a sinistra. Il Rimini fa la partita, il Santarcangelo si chiude pronto a verticalizzare e a ripartire. C'è equilibrio, che Cicarevic prova a spezzare con le conclusioni da fuori area: quella su punizione al 10' viene deviata da Golinucci, dieci minuti dopo altro tentativo su assist di De Angelis, Golinucci questa volta si aiuta con la traversa.
I biancorossi tengono in mano il pallino del gioco, ma hanno bisogno di un episodio per sbloccarla. E accade proprio questo: al 38' mani in area clementina su tiro di Fabbri e rigore trasformato da Facundo Piazze. Il gol sblocca il Rimini che raddoppia tre minuti dopo: è ancora Piazze, di testa, a infilare Golinucci, sfruttando una punizione battuta da De Angelis. Il primo tempo si chiude con il meritato vantaggio biancorosso, mentre nella ripresa i ragazzi di Gadda amministrano. È il solito Cicarevic a sfiorare il gol al 69' su punizione, con la palla che termina non lontano dalla porta. Il Rimini gestisce, pensando alla gara di domenica con il Russi, risparmia minuti a Piazze, ma nel recupero Cicarevic firma il tris, rendendo ancora più rotondo il risultato. Il Santarcangelo rimane a quota zero in classifica, ma il calendario non è stato amico. E domenica c'è la trasferta sul campo della Fratta Terme, oggi vittoriosa con il San Marino.