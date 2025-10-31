Trovata morta la giovane scomparsa da martedì a Siena

Il corpo di Miriam Oliviero rinvenuto su un tetto vicino alla Torre del Mangia. Gli inquirenti non escludono un gesto volontario

Epilogo tragico per la scomparsa di Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d’Arbia di cui non si avevano più notizie da martedì. Questa mattina il corpo della giovane è stato trovato senza vita su un tetto nei pressi della parte bassa della Torre del Mangia, a pochi passi da piazza del Campo, nel cuore di Siena.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno effettuato il recupero della salma. Le autorità hanno avviato immediatamente gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Non si esclude al momento l’ipotesi di un gesto volontario, ma saranno gli esiti degli approfondimenti investigativi e medico-legali a fornire un quadro più preciso.

Secondo quanto ricostruito, Miriam aveva contattato la madre poco prima delle 14 di martedì, chiedendole informazioni su come comportarsi in caso di ritardo al lavoro. Tuttavia, non si era mai presentata alla biblioteca comunale dove era impiegata, e da quel momento si erano perse le sue tracce.

La notizia del ritrovamento ha destato profondo cordoglio nella comunità di Monteroni d’Arbia e a Siena, dove in molti si erano mobilitati nelle ricerche.