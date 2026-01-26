Trovati a Gaza i resti dell’ultimo ostaggio israeliano

L’Idf: "Con la restituzione di Ran Gvili, tutti i rapiti sono tornati in Israele"

I resti dell’ultimo ostaggio israeliano ancora trattenuto nella Striscia di Gaza sono stati ritrovati dall’esercito israeliano. A renderlo noto sono state le stesse Forze di difesa israeliane (Idf), che hanno annunciato il recupero della salma di Ran Gvili.

Secondo quanto comunicato dal portavoce militare, il corpo è stato sottoposto al processo di identificazione presso il Centro nazionale di medicina legale, in collaborazione con la polizia israeliana e il rabbinato militare. Al termine delle verifiche, i rappresentanti dell’Idf hanno informato la famiglia Gvili che il loro congiunto è stato ufficialmente identificato e che la salma sarà a breve sepolta in Israele.

"L’Idf condivide il profondo dolore della famiglia», si legge nella nota diffusa dall’esercito, che ha ribadito l’impegno a continuare ad accompagnare le famiglie colpite e i rimpatriati, oltre a proseguire le operazioni volte a rafforzare la sicurezza dei cittadini israeliani.

Con il recupero dei resti di Ran Gvili, conclude il comunicato, «tutti i rapiti dalla Striscia di Gaza sono stati restituiti".