Trovati con oltre 100 grammi di droga: espulsi 3 cittadini albanesi

Divieto di rientro in Italia per tre anni per i soggetti coinvolti

La Polizia di Stato – in particolare l’Ufficio Immigrazione – il 4 dicembre ha eseguito il rimpatrio forzato di tre cittadini albanesi, irregolari in Italia e coinvolti in attività di spaccio in provincia di Rimini.

I tre erano stati arrestati il 16 settembre dalla Squadra Mobile dopo essere stati trovati con oltre 100 grammi di droga già divisa in dosi e 700 euro in contanti.

Dopo la scarcerazione, erano stati sottoposti all’obbligo di firma, mentre l’Ufficio Immigrazione avviava le procedure per il loro rimpatrio.

Concluso l’iter, il Prefetto ha disposto l’espulsione e il Questore l’accompagnamento coattivo alla frontiera, eseguito il 4 dicembre negli aeroporti di Rimini e Ancona, con scorta internazionale per uno di loro.

Ai tre è stato inoltre imposto un divieto di reingresso in Italia per tre anni.