Trovato il corpo di Federica Torzullo: era sepolto sotto i piedi del marito

Arrestato Claudio Carlomagno per l'omicidio della moglie

È di Federica Torzullo il cadavere rinvenuto questa mattina nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco ad Anguillara Sabazia. Il primo riconoscimento è avvenuto grazie ai braccialetti che la donna indossava abitualmente. Il corpo era sepolto nel terreno della ditta. Carlomagno, unico indagato, è stato arrestato e portato in caserma; non è stato ancora interrogato. Gli inquirenti sospettano che l’omicidio sia avvenuto la notte della scomparsa. Tracce di sangue sono state trovate sui mezzi e sugli abiti da lavoro dell’uomo. La versione fornita dal marito sulla scomparsa è apparsa fin da subito contraddittoria.