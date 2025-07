Trovato in casa il cadavere di un 68enne in decomposizione: la scoperta a Riccione

A dare l’allarme è stato il nipote, che non aveva più notizie da oltre una settimana

A Riccione, in viale Perosi, i carabinieri hanno ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 68 anni, in avanzato stato di decomposizione, all'interno del bagno della sua abitazione. A dare l’allarme è stato il nipote, che non aveva più notizie da oltre una settimana. L’uomo viveva da solo e in casa non sono stati trovati segni di effrazione né di violenza. Si sospetta una morte per cause naturali, ma saranno gli esami medico-legali a chiarire le circostanze. A causa delle condizioni del cadavere, è stato disposto il test del Dna per identificarlo con certezza.