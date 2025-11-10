Trovato l’elicottero disperso tra Marche e Toscana

Il velivolo è stato individuato bruciato nei boschi vicino al lago di Montedoglio, ad Arezzo

É stato trovato l'elicottero caduto nella giornata di domenica in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana: il velivolo è distrutto e bruciato. Lo riporta Ansa. La carcassa è stata individuata dall'elicottero dei vigili del fuoco in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo.

I soccorritori non hanno ancora raggiunto il mezzo. A bordo dell'elicottero c'erano due persone: Mario Paglicci, imprenditore orafo di Arezzo, e Fulvio Casini di Sinalunga.

