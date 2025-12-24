Trovato morto in strada nel Bolognese: esclusa al momento l’ipotesi di omicidio

Il corpo di un 37enne di origine marocchina rinvenuto in via Circonvallazione Nord. In corso gli accertamenti dei carabinieri

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in strada a Bazzano, frazione del comune di Valsamoggia, nel Bolognese. L’allarme è scattato intorno alle 8, quando una segnalazione ha portato sul posto i carabinieri, intervenuti in via Circonvallazione Nord.

Il corpo si trovava sul marciapiede. La vittima è un uomo di 37 anni, di origine marocchina e residente in zona. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche per i rilievi del caso.

È stato effettuato un primo accertamento medico-legale: al momento, secondo quanto emerso, non vi sarebbero elementi che facciano pensare a un’azione violenta o a un omicidio. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali ulteriori approfondimenti.