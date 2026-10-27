Parlano i tifosi Pietracuta, la sfida dei sentimenti contro il Rimini: "Tiferemo per loro prima e dopo la partita"

Il Gruppo storico tifosi del Pietracuta celebra il traguardo: "Ma durante la partita saremo tutti a tifare per il nostro Pietracuta"

Domani (mercoledì 28 ottobre) allo stadio Neri il Rimini ospiterà il Pietracuta per il turno infrasettimanale di campionato. In occasione dell'evento sportivo, un gruppo di tifosi del Pietracuta ha inviato alla nostra redazione una loro lettera celebrativa, rassicurando: "Tifiamo per la promozione del Rimini, ma solo prima e dopo la partita contro di noi".

La lettera del Gruppo storico tifosi Pietracuta Calcio

Un legame forte fin dal nome: Ariminum significa la città sul fiume Ariminus, nome originario del Marecchia, altrimenti descritto come Maricula (“piccolo mare”), in virtù dell’ampia foce che dava appunto l’idea di un mare esteso.

Come l’acqua che scende verso il mare, anche la gente della Valmarecchia ha sempre avuto come riferimento per ogni cosa, dai bisogni alla scuola, dalle amicizie al lavoro, la città di Rimini. Un legame documentato dal referendum che, con la legge del 2009, ha riportato i sette comuni dell’Alta Valmarecchia dalle Marche all’Emilia-Romagna, in provincia di Rimini: il primo caso in Italia.

Non poteva essere diversamente per lo sport e per il calcio in particolare, con la preferenza per il Rimini, anche se agli anni dello splendore hanno fatto seguito momenti difficili.

Oggi è rinata la passione, con un progetto importante e la partecipazione convinta della città. E proprio oggi ci troviamo a competere con la squadra per la quale abbiamo tifato e sofferto e, nell’occasione, andiamo a raccogliere, come Pietracuta Calcio, una gratificazione difficilmente immaginabile.

Siamo nello stesso campionato del Rimini, che affrontiamo allo stadio Romeo Neri mercoledì 28 ottobre, nella decima giornata di Eccellenza!

La realtà più importante del girone B incontra la squadra del paese più piccolo, che, con 1.500 abitanti, rappresenta sicuramente un caso particolare. Dieci anni nel duro campionato di Promozione nelle Marche, poi la trionfale cavalcata in Romagna con la promozione in Eccellenza e la permanenza in categoria per il quinto anno consecutivo, con un percorso oltremodo variegato.

Il primo anno, ultimi a Natale e salvi a Pasqua; il secondo e il terzo anno sempre nelle prime posizioni, con la disputa delle finali playoff; il quarto anno, invece, con la partecipazione alla finale playout.

Se volete sapere per chi tiferemo, vi diciamo: Rimini prima e dopo la partita, con l’augurio di centrare l’obiettivo della promozione.

Ma mercoledì 28 ottobre 2026 saremo tutti a tifare per il nostro Pietracuta.