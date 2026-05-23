Truffa dell'oro all'anziana: coppia di Cattolica arrestata dopo inseguimento da film

Finto carabiniere a domicilio: coppia arrestata dai militari al casello dell'autostrada

Una coppia residente a Cattolica, nel Riminese, è stata arrestata dai Carabinieri di Cesena con l’accusa di truffa aggravata in concorso e fuga pericolosa. Si tratta di un uomo di 63 anni e di una donna di 57, entrambi italiani e con precedenti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero messo a segno una truffa ai danni di un’anziana residente in una frazione del Ravennate, vicino al confine con il Cesenate, utilizzando il noto stratagemma del “falso carabiniere”. Alla donna sarebbe stato fatto credere telefonicamente che il marito fosse coinvolto in una rapina in gioielleria e che fosse necessario consegnare denaro e gioielli.

La vittima ha così affidato alla truffatrice preziosi per oltre due etti d’oro e tutto il contante custodito in casa. Dopo la segnalazione, i Carabinieri sono riusciti a intercettare la coppia a bordo di una Lancia Y al casello autostradale di Cesena Nord.

I due, però, non si sono fermati all’alt dei militari: hanno sfondato la sbarra del casello e tentato di speronare l’auto di servizio con manovre pericolose, prima di essere bloccati alcuni chilometri più a sud. L’intera refurtiva è stata recuperata.

Il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi gli arresti domiciliari nella loro abitazione di Cattolica, con applicazione del braccialetto elettronico.