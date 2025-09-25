Truffa i turisti con finti annunci di appartamenti a Rimini: nei guai 62enne

Chieste caparre da 400 a 1200 euro per appartamenti mai esistiti

Un 62enne originario della Puglia, da anni residente sulla riviera riminese, è a processo con l’accusa di truffa. Nel 2018 avrebbe pubblicato su Subito.it annunci per appartamenti al mare inesistenti, incassando caparre tra i 400 e i 1200 euro. Una decina le denunce arrivate da turisti di tutta Italia, che al loro arrivo a Rimini hanno scoperto di non avere alcun alloggio. L’uomo, senza fissa dimora, veniva identificato grazie ai vaglia postali e ai documenti inviati agli “inquilini”. Dopo una lunga istruttoria, il procedimento è alle battute finali: il 62enne è assistito dall’avvocata Leanne Arceci.