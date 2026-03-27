Truffe digitali in aumento: a Rimini una serata per imparare a riconoscerle e prevenirle

Interverrà il dottor Vincenzo Papagni, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato

Sms sospetti, e-mail che sembrano arrivare dalla banca, telefonate che chiedono dati personali o pagamenti urgenti. Le truffe digitali sono sempre più diffuse e sofisticate e possono colpire chiunque.

Per questo RomagnaBanca Credito Cooperativo, in collaborazione con Cassa Centrale Banca e con il patrocinio del Comune di Rimini, organizza a Rimini un incontro aperto al pubblico dedicato alla prevenzione e alla sicurezza informatica. Il convegno “Occhi aperti: insieme contro le truffe digitali” si terrà martedì 31 marzo 2026 alle ore 20.30 al Cinema Fulgor di Rimini (Corso d’Augusto 162).

L’obiettivo della serata è offrire alla cittadinanza strumenti concreti per riconoscere e prevenire le truffe online, in un contesto in cui le minacce informatiche sono in costante crescita ed evoluzione. La conoscenza rappresenta infatti la prima e più efficace forma di difesa.

Durante l’incontro verranno illustrati casi reali di truffe, spiegando i meccanismi più utilizzati dai truffatori e fornendo consigli pratici per proteggere dati personali, identità digitale e risparmi. Interverrà il dottor Vincenzo Papagni, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in congedo dal 30 dicembre 2025, e per 18 anni comandante della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Rimini, che metterà a disposizione del pubblico la propria esperienza diretta nel contrasto ai crimini informatici.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti e a tutte, non solo ai clienti della banca. È rivolto a chi utilizza strumenti digitali nella vita quotidiana, ma anche a chi desidera aiutare familiari e persone più anziane a riconoscere e prevenire i tentativi di truffa.

Per partecipare è possibile registrarsi online sul sito:

https://www.romagnabanca.it/eventi/occhi-aperti-insieme-contro-le-truffe-digitali_rimini/ , in alternativa, è possibile iscriversi inviando una mail a [email protected] indicando nome, cognome e numero di telefono. Con questa iniziativa RomagnaBanca conferma il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza digitale, offrendo alla comunità momenti di informazione e prevenzione su un tema di grande attualità.