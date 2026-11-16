Truffe online e diritti dei consumatori, a Villa Verucchio un incontro gratuito

Giovedì 19 novembre alle 18, alla Sala Tondini del Centro Civico, appuntamento organizzato da Codici Emilia-Romagna. Al centro la tutela degli utenti e la sicurezza digitale.

Come riconoscere una truffa online prima di finirne vittima? E a chi rivolgersi quando qualcosa va storto con una bolletta, un acquisto o un servizio? Sono alcune delle domande al centro dell'incontro pubblico organizzato da Codici Emilia-Romagna per giovedì 19 novembre a Villa Verucchio.

L'appuntamento è alle 18 nella Sala Tondini del Centro Civico. L'iniziativa rientra nel progetto "Rete di punti di ascolto per l'assistenza e la tutela a favore dei consumatori utenti nelle aree montane e interne", promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Durante la serata saranno presentate le attività dell'associazione e i servizi gratuiti offerti dal Punto di ascolto, progetto sperimentale finanziato dalla Regione. Una parte dell'incontro sarà dedicata ai rischi del web: dai messaggi sospetti alle tecniche utilizzate dai truffatori per sottrarre dati personali e bancari, con indicazioni pratiche per riconoscere i tentativi di raggiro.

"È fondamentale che i cittadini abbiano la possibilità di informarsi e trovare un supporto concreto quando incontrano difficoltà nei rapporti con aziende e fornitori", spiega l'avvocato Fausto Pucillo, segretario regionale di Codici Emilia-Romagna. L'obiettivo, aggiunge, è anche aumentare la consapevolezza sui pericoli del mondo digitale. La partecipazione è aperta alla cittadinanza. L'invito è rivolto in particolare ai residenti di Verucchio e dei territori vicini, che potranno conoscere i servizi disponibili e gli strumenti per tutelare i propri diritti.