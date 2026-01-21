Trump a Davos: “L’Europa va nella direzione sbagliata”. Gelo con l’Unione Europea

Il presidente Usa critica le politiche europee dal palco del World Economic Forum. Nessun incontro con von der Leyen e salta anche il bilaterale con il cancelliere tedesco Merz

Toni duri e nessun segnale di distensione tra Stati Uniti e Unione Europea. Dal palco del World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha attaccato apertamente l’Europa, affermando che “non sta andando nella direzione giusta”, pur ribadendo di “amare l’Europa”. Le dichiarazioni arrivano nel pieno delle tensioni tra Washington e Bruxelles, alimentate dallo scontro sui dazi e dalle recenti frizioni geopolitiche legate alla Groenlandia.

“Dopo un anno della mia presidenza, l’economia degli Stati Uniti è in pieno boom: non c’è inflazione e i confini sono impenetrabili”, ha rivendicato Trump davanti alla platea internazionale, contrapponendo i risultati della sua amministrazione alle scelte politiche europee.

Il gelo diplomatico si è tradotto anche sul piano degli incontri istituzionali. Contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, non ci sarà alcun bilaterale con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha lasciato Strasburgo per rientrare a Bruxelles e preparare il vertice straordinario dei 27, in programma per domani. Annullato anche l’incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ufficialmente a causa del ritardo nell’arrivo della delegazione statunitense, dovuto a problemi tecnici all’Air Force One.

Un’assenza che pesa e che conferma il momento di forte distanza politica tra le due sponde dell’Atlantico, proprio mentre i principali dossier economici e strategici richiederebbero un dialogo più stretto.