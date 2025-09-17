Trump a Londra, Carlo lo accoglie come un re

Parata d’eccezione a Windsor: domani l’incontro con il premier Starmer

Accoglienza regale per Donald Trump a Londra nella sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna. Carlo III ha ricevuto il presidente americano al castello di Windsor con un picchetto d’onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero, con la guardia reale schierata in alta uniforme.

A seguire, la parata in corteo a bordo delle tradizionali carrozze reali, tra gli applausi della folla. Momenti di cordialità anche tra la first lady Melania e la regina Camilla, alla presenza del principe William e della principessa Kate. In serata, a Windsor, è previsto il banchetto di Stato in onore dell’ospite.

Domani Trump sarà accolto dal premier Keir Starmer nella residenza di campagna di Chequers per un incontro bilaterale. Intanto, le proteste organizzate dalla “Stop Trump Coalition” sono state confinate nel centro di Londra, lontano dai luoghi delle celebrazioni ufficiali. Non sono mancate le critiche del sindaco Sadiq Khan, che ha accusato il leader statunitense di “soffiare sul fuoco dell’estrema destra”.