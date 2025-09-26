Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre
Misure fino al 100% per i prodotti farmaceutici di marca non prodotti negli Stati Uniti. Colpiti anche mobili e mezzi pesanti
A partire dal 1° ottobre entreranno in vigore nuovi dazi doganali annunciati da Donald Trump. L’ex presidente, attraverso un post pubblicato sul suo social network Truth Social, ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno un dazio del 100% su tutti i farmaci di marca o brevettati, a meno che l’azienda produttrice non stia costruendo uno stabilimento in territorio americano.
Trump ha precisato che la definizione di “costruzione” comprenderà cantieri in fase di avvio o già operativi, motivo per cui i prodotti farmaceutici collegati a impianti in corso di realizzazione non saranno soggetti alla nuova tariffa.
Le misure non si limiteranno al settore farmaceutico: 50% di dazi verranno applicati a mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. 25% di dazi colpiranno invece le importazioni di camion pesanti.
Secondo Trump, l’obiettivo è rafforzare la produzione interna e ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni in comparti considerati strategici.