Trump annuncia svolta sulla Groenlandia: accordo con la Nato e stop ai dazi

A Davos il presidente Usa apre al dialogo: oggi incontro con Zelensky. Witkoff e Kushner attesi da Putin. A Bruxelles Consiglio europeo straordinario con Meloni

Una giornata densa di sviluppi geopolitici quella di Davos, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un inatteso cambio di rotta sulla Groenlandia. Per la prima volta ha escluso esplicitamente l’uso della forza e ha comunicato di aver raggiunto un accordo quadro con la Nato relativo all’isola, al centro di tensioni nelle ultime settimane.

Contestualmente, Trump ha dichiarato la cancellazione dei dazi minacciati contro i Paesi europei che avevano inviato contingenti militari a Nuuk, gesto che aveva provocato frizioni con diverse capitali dell’Unione.

Il premier olandese Mark Rutte ha definito “positivo” il colloquio con il presidente Usa, pur sottolineando che “resta ancora molto da fare” per arrivare a un’intesa completa. Rutte ha inoltre precisato che la questione della sovranità della Groenlandia “non è stata oggetto di discussione” durante l’incontro.

La giornata di Trump a Davos proseguirà con un faccia a faccia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, mentre parallelamente il consigliere Witkoff e Jared Kushner sono attesi a Mosca per un incontro con Vladimir Putin, in un quadro diplomatico che si muove su più fronti.

Intanto a Bruxelles si riunisce un Consiglio europeo straordinario, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presente ai lavori. Sul tavolo, anche le implicazioni europee delle nuove mosse statunitensi e il ruolo dell’Ue nei futuri equilibri nell’area artica.