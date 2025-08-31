Trump apre all’utilizzo di jet Usa per garantire la sicurezza dell’Ucraina

“Putin-Zelensky improbabile, ma trilaterale con me possibile”

Durante un’intervista, Trump ha lasciato aperta la possibilità di un “trilaterale” con Putin e Zelensky, scartando al momento un incontro diretto tra i due. Nel frattempo, l’ex presidente del Parlamento ucraino Andriy Parubiy è stato assassinato a Leopoli; le autorità non escludono un coinvolgimento russo. In Cina, oggi si svolge il vertice SCO con la partecipazione di Putin, Xi, Modi ed Erdogan.

Donald Trump ha indicato la possibilità di impiegare jet statunitensi come garanzia di sicurezza per facilitare la fine della guerra in Ucraina, precisando tuttavia che ciò sarebbe realizzabile principalmente con il supporto europeo.

Ha inoltre definito improbabile un incontro bilaterale tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, mentre uno “trilaterale” con la sua partecipazione resta possibile, anche se la tempistica non è chiara.

Omicidio a Leopoli: ucciso l’ex presidente del Parlamento ucraino

L’ex speaker della Verkhovna Rada, Andriy Parubiy, è stato assassinato il 30 agosto 2025 a Leopoli (Lviv) intorno a mezzogiorno. Un uomo travestito da corriere, con un borsone giallo di Glovo, ha sparato sette-otto colpi prima di fuggire su una e-bike. Zelensky ha definito l’evento “un assassinio orribile” e ha assicurato l’impiego di tutte le risorse necessarie nelle indagini. L’inchiesta coinvolge la polizia locale, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) e l’Ufficio del Procuratore Generale. Non è escluso un coinvolgimento russo.

Parubiy, figura chiave della rivoluzione di Maidan e protagonista della difesa dell’indipendenza ucraina, aveva ricoperto importanti incarichi istituzionali, tra cui quello di presidente del Parlamento (2016–2019) e segretario del Consiglio per la Sicurezza nazionale e della Difesa (2014).

Vertice SCO in Cina

Oggi si tiene in Cina il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), con la presenza di leader mondiali come Putin, Xi Jinping, Narendra Modi ed Erdogan. Un contesto di alto profilo geopolitico, in cui l’omicidio di Parubiy e le ambiguità sulle garanzie statunitensi all’Ucraina gettano ulteriore ombra sul conflitto russo-ucraino.