Trump attacca Europa e Onu su migranti e clima: “Ho fermato sette guerre, nessuno mi ha ringraziato”

Duro intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Critiche a Bruxelles e all’Onu su immigrazione e politiche green. Meloni: “Bene Trump su migranti e Green Deal”

Dal palco dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale all’Europa e all’Onu su due temi centrali: immigrazione e cambiamento climatico. “La questione politica numero uno del nostro tempo sono le migrazioni incontrollate – ha tuonato l’ex presidente americano –. L’Europa è invasa da illegali e l’Onu incoraggia e finanzia questa invasione. Mettetevi fine o i vostri Paesi andranno all’inferno”.

Non meno duro il passaggio dedicato alle politiche ambientali: “La più grande truffa mai perpetrata al mondo. Le idee energetiche suicide saranno la morte dell’Europa occidentale”, ha dichiarato, attaccando le misure del Green Deal e le strategie per la transizione ecologica.

Trump ha poi rivendicato il suo ruolo di mediatore nei conflitti internazionali: “In sette mesi ho messo fine a sette guerre, ma non ho mai ricevuto una chiamata dall’Onu, nessuno mi ha ringraziato”.

Sul fronte ucraino, l’ex presidente ha ribadito la sua linea dura contro Mosca: “I Paesi europei devono smettere immediatamente di acquistare petrolio russo”. Infine, ha bollato come “una ricompensa per Hamas” l’ipotesi di riconoscere lo Stato di Palestina.

Alle parole di Trump ha fatto eco la premier Giorgia Meloni, che ha commentato positivamente il discorso: “Bene Trump su migranti e Green Deal”.