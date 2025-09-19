Trump attacca Putin: "Mi ha deluso, ma voglio evitare la terza guerra mondiale"

Il presidente russo rivela di avere oltre 700.000 soldati in Ucraina. Cinque civili uccisi in un raid sul Donetsk

Donald Trump alza i toni contro Vladimir Putin, ma ribadisce di non voler trascinare il mondo in un nuovo conflitto globale. «Putin mi ha davvero deluso», ha dichiarato l’ex presidente americano dopo un incontro con il premier britannico Keir Starmer. «Ma il mio obiettivo è evitare il rischio di una terza guerra mondiale».

Dall’altra parte, lo “zar” russo ha reso nota per la prima volta la consistenza del contingente militare schierato in Ucraina: «Oltre 700.000 soldati», ha annunciato, sottolineando la determinazione del Cremlino a mantenere la pressione sul fronte orientale.

Intanto, la guerra continua a mietere vittime civili. Ieri un raid nel Donetsk ha causato la morte di cinque persone.

Sul piano diplomatico, oggi a Bruxelles i ministri europei si riuniscono per discutere nuove sanzioni contro Mosca, mentre al Consiglio di sicurezza dell’Onu gli Stati Uniti hanno posto il veto a una bozza di risoluzione sulla crisi di Gaza. È atteso inoltre il voto internazionale sulla reintroduzione delle sanzioni all’Iran, legate al programma nucleare.

Secondo indiscrezioni dei media statunitensi, Trump avrebbe inoltre bloccato quest’estate oltre 400 milioni di dollari di aiuti militari destinati a Taiwan, nel tentativo di negoziare un accordo commerciale con il presidente cinese Xi Jinping.