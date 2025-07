Trump: “Cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana”

Attacchi a Ue e Canada su dazi e digital tax

Un cessate il fuoco a Gaza potrebbe essere imminente. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump dallo Studio Ovale, affermando che un’intesa è “vicina” e che l’obiettivo è raggiungere un accordo entro la prossima settimana. “Ci stiamo lavorando duramente, e credo che ci riusciremo molto presto”, ha dichiarato il presidente, senza fornire ulteriori dettagli sugli interlocutori coinvolti nei negoziati.

Trump ha anche riferito di un possibile incontro con l’Iran. “Teheran vuole parlarmi, e lo faremo presto”, ha detto, lasciando intendere un’apertura diplomatica in un contesto di forti tensioni regionali.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, il presidente è poi tornato a puntare il dito contro l’Unione Europea e il Canada in materia commerciale. “Con la digital tax, l’Ue non ne uscirà bene. E nemmeno il Canada”, ha affermato, accusando il governo di Ottawa di aver agito “in modo stupido” nell’introdurre misure ritenute penalizzanti per le imprese statunitensi.

Parole dure anche nei confronti di Bruxelles. “L’Unione Europea imparerà presto a non essere cattiva con gli Stati Uniti”, ha detto Trump, sostenendo che le istituzioni europee impongono “molte tasse ingiuste” alle aziende americane. “Sono molto cattivi”, ha rincarato il presidente. “L’Ue è stata creata per danneggiare economicamente gli Stati Uniti”, ha concluso.