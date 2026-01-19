Trump contro la Norvegia: "Non penso più solo alla pace. Non mi avete dato il Nobel"

n una lettera al premier norvegese Støre, l’ex presidente Usa torna sulle mire americane sulla Groenlandia e critica Oslo per il mancato riconoscimento

Donald Trump torna a far discutere con una nuova presa di posizione sui rapporti tra Stati Uniti ed Europa del Nord. In una lettera indirizzata al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, resa nota da Sky News, l’ex presidente americano critica apertamente la Norvegia per non avergli conferito il Premio Nobel per la Pace, sostenendo di aver “fermato otto guerre” durante il suo mandato.

Secondo Trump, il mancato riconoscimento avrebbe modificato il suo approccio alla politica internazionale. «Non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se resterà sempre predominante», scrive, aggiungendo che ora può concentrarsi maggiormente su «ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti».

Nel documento, Trump torna anche sulle ambizioni statunitensi riguardo alla Groenlandia, territorio autonomo sotto sovranità danese. «La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina», afferma, mettendo in discussione il diritto di proprietà di Copenaghen: «Perché mai dovrebbero averlo? Non esistono documenti scritti».

Sul fronte internazionale, intanto, il Cremlino ha fatto sapere che Trump avrebbe invitato anche il presidente russo Vladimir Putin a far parte di un Consiglio esecutivo per Gaza, un’ipotesi che aggiunge ulteriore tensione e complessità allo scenario geopolitico già segnato dai conflitti in Medio Oriente e dalle rivalità tra le grandi potenze.