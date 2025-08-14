Trump e Putin si incontrano domani ad Anchorage, vertice alle 21.30 ora italiana

Bilaterale, pranzo e conferenza stampa. Sul tavolo pace in Ucraina, sicurezza e armamenti

L’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin è in programma domani, ad Anchorage, in Alaska, alle 11.30 ora locale (le 21.30 in Italia). Il vertice si aprirà con un faccia a faccia tra i due presidenti alla sola presenza degli interpreti.

Successivamente, i leader parteciperanno a un pranzo ufficiale, seguito da un summit allargato alle delegazioni. La giornata si concluderà con una conferenza stampa congiunta.

Sul tavolo delle discussioni figurano, oltre alla pace in Ucraina, anche la sicurezza internazionale e la questione degli armamenti.

Intanto, a Londra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto dal premier britannico Keir Starmer. I due hanno concordato che il vertice di Anchorage potrà rappresentare “una chance di pace, se Putin sarà serio”. Dal lato dell’Unione europea, giunge il monito a “mantenere la pressione su Mosca” per favorire un accordo di pace.