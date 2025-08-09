Trump e Putin si incontreranno in Alaska il 15 agosto: Meloni esclusa da Roma

Sarà un vertice bilaterale su territorio statunitense, mentre si intensifica il lavoro diplomatico preliminare nel Regno Unito

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato tramite i media sociali che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin venerdì 15 agosto in Alaska, in un vertice volto a discutere un possibile accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina. Il Cremlino ha confermato la data e il luogo, definendo l’incontro un tentativo di trovare una "soluzione a lungo termine" al conflitto

Reuters.

Precedentemente, Trump aveva ipotizzato la possibilità di un incontro a Roma, dopo aver discusso della questione con la premier italiana Giorgia Meloni. Tuttavia, il Cremlino ha rifiutato tale opzione, giudicando l’Italia troppo schierata a favore dell’Ucraina . Nel frattempo, funzionari statunitensi, ucraini e di diversi Paesi europei si riuniranno nel Regno Unito durante il fine settimana per cercare una posizione condivisa, in vista del vertice Trump–Putin

Prime indiscrezioni sul piano per il cessate il fuoco

Trump ha anticipato che l’accordo di pace potrebbe includere un “territorial swap”, ovvero uno scambio di territori controllati da Russia e Ucraina. Sebbene i dettagli non siano ancora ufficiali, si parla di un possibile rilascio da parte russa di alcune aree occupate, in cambio della conservazione del controllo su zone come Donetsk, Luhansk, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia. Il chiarimento della presenza di Zelenskyy è tuttora incerta: al momento, nessun incontro trilaterale è confermato, e fonti russe hanno ignorato l’ipotesi di un vertice con il leader ucraino.