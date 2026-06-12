Trump: “Europa irrilevante nella crisi con l’Iran”. In corso la stretta finale tra Usa e Teheran

Dichiarazioni del presidente americano mentre Washington rivede la presenza militare in Europa

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in una conversazione telefonica riportata da La7 che l’Europa e il G7 sono stati “irrilevanti” nella gestione della crisi con l’Iran, sostenendo che Washington avrebbe raggiunto gli obiettivi militari e strategici “senza il loro aiuto” e di aver “vinto la guerra in Iran da soli”.

Le parole del presidente americano si inseriscono in una fase ancora delicata del conflitto e delle trattative con Teheran, in cui, secondo il New York Times, l’amministrazione statunitense starebbe valutando una riduzione significativa dei caccia e dei mezzi militari attualmente schierati nelle operazioni Nato in Europa. La possibile revisione del dispositivo militare rifletterebbe una più ampia riallocazione delle priorità strategiche di Washington, concentrata sempre più sul Medio Oriente e sull’equilibrio con l’Iran.

Sul fronte diplomatico, le prospettive di un’intesa sembrano invece avvicinarsi. Diverse fonti internazionali, tra cui Axios, riferiscono che Stati Uniti e Iran sarebbero pronti ad avviare i negoziati finali per la chiusura del conflitto e la definizione di un accordo quadro. L’ipotesi più concreta è quella di una firma di un memorandum d’intesa a Ginevra già nel fine settimana, anche se – secondo l’agenzia iraniana Mehr – resta ancora necessaria l’approvazione delle rispettive autorità competenti.

Il possibile accordo arriverebbe dopo mesi di tensioni militari e diplomatiche e includerebbe, secondo quanto trapela, misure legate alla de-escalation delle ostilità e alla gestione del programma nucleare iraniano, oltre a nuovi assetti di sicurezza regionale.

In questo scenario in rapida evoluzione, le dichiarazioni di Trump sull’irrilevanza dell’Europa evidenziano anche le frizioni transatlantiche, mentre gli Stati Uniti sembrano muoversi tra la necessità di consolidare i risultati militari ottenuti e quella di aprire una fase negoziale con Teheran.