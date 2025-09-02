Trump: "La guerra a Gaza danneggia l’immagine di Israele, ma Hamas va distrutta"

Intanto i talebani chiedono aiuto internazionale dopo il sisma in Afghanistan. In Sudan frana devastante causa oltre mille vittime

Continuare la guerra nella Striscia di Gaza compromette l’immagine di Israele nelle "pubbliche relazioni", ma il premier Benjamin Netanyahu deve "portare a termine l’opera" contro Hamas. Lo ha dichiarato l’ex presidente statunitense Donald Trump, commentando l’evolversi del conflitto in Medio Oriente.

Intanto, Israele ha avviato il graduale arruolamento di 60.000 riservisti delle Forze di difesa (Idf), in vista di una vasta operazione militare per la conquista di Gaza City. Le autorità israeliane hanno inoltre avvertito che gli attivisti della nuova flottiglia diretta verso l’enclave palestinese saranno arrestati e "trattati come terroristi".

Sul fronte internazionale, l’Afghanistan affronta una nuova tragedia: i talebani hanno chiesto aiuto alla comunità mondiale dopo il violento terremoto di magnitudo 6 che ha provocato almeno 800 vittime.

Situazione drammatica anche in Sudan, dove una frana nel Darfur ha causato almeno mille morti secondo fonti locali, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria del Paese.