Trump: "Putin vuole chiudere la guerra"

Ma la diplomazia resta ferma. In Italia Meloni conferma: "Il decreto armi per Kiev si farà"

A cura di Glauco Valentini Redazione
04 dicembre 2025 08:14
Trump: "Putin vuole chiudere la guerra" - Donald Trump © Ansa/Epa
Donald Trump © Ansa/Epa
Nazionale
Donald Trump sostiene che Vladimir Putin abbia espresso la volontà di “finire la guerra” in Ucraina, giudicando “molto positivo” il recente incontro tra gli inviati americani e il leader russo. Nonostante ciò, il negoziato rimane bloccato: è saltato l’incontro tra gli emissari Usa e Zelensky previsto ieri, mentre oggi è atteso un nuovo vertice a Miami con il capo negoziatore ucraino Umerov. Putin sarà invece in India per colloqui ufficiali.

Sul fronte internazionale, anche la Cina ribadisce — tramite Xi Jinping — il sostegno a “tutti gli sforzi favorevoli alla pace”, mentre Macron sottolinea la capacità decisiva di Pechino nell’influenzare una possibile tregua.

In Italia, intanto, prosegue il confronto interno sulla proroga degli aiuti militari a Kiev. La Lega mantiene le proprie perplessità, ma la premier Giorgia Meloni avverte che il decreto sarà approvato entro fine anno. Il ministro della Difesa Crosetto è atteso oggi in audizione nelle commissioni Esteri e Difesa al Senato per fare il punto sul dossier.

