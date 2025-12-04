Trump: "Putin vuole chiudere la guerra"

Ma la diplomazia resta ferma. In Italia Meloni conferma: "Il decreto armi per Kiev si farà"

Donald Trump sostiene che Vladimir Putin abbia espresso la volontà di “finire la guerra” in Ucraina, giudicando “molto positivo” il recente incontro tra gli inviati americani e il leader russo. Nonostante ciò, il negoziato rimane bloccato: è saltato l’incontro tra gli emissari Usa e Zelensky previsto ieri, mentre oggi è atteso un nuovo vertice a Miami con il capo negoziatore ucraino Umerov. Putin sarà invece in India per colloqui ufficiali.

Sul fronte internazionale, anche la Cina ribadisce — tramite Xi Jinping — il sostegno a “tutti gli sforzi favorevoli alla pace”, mentre Macron sottolinea la capacità decisiva di Pechino nell’influenzare una possibile tregua.

In Italia, intanto, prosegue il confronto interno sulla proroga degli aiuti militari a Kiev. La Lega mantiene le proprie perplessità, ma la premier Giorgia Meloni avverte che il decreto sarà approvato entro fine anno. Il ministro della Difesa Crosetto è atteso oggi in audizione nelle commissioni Esteri e Difesa al Senato per fare il punto sul dossier.