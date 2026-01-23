Trump revoca l’invito a Carney per il Board of Peace Ue

L’Europa esprime “seri dubbi”, Madrid si sfila. Polemica politica in Italia dopo le parole di Schlein

Il presidente americano Donald Trump ha ritirato l’invito rivolto al premier canadese Mark Carney a partecipare al Board of Peace dell’Unione Europea. La decisione arriva dopo il duro scambio avvenuto a Davos, dove Carney aveva criticato l’atteggiamento dei “forti che possono fare quello che vogliono” a scapito dei più deboli, un riferimento che Washington ha giudicato inaccettabile.

La tensione non riguarda solo i rapporti bilaterali. Al termine del vertice straordinario dell’Ue, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha dichiarato che l’Europa “nutre seri dubbi” sul progetto del Board, sottolineando come diversi Paesi stiano riconsiderando la propria partecipazione. Tra questi figura anche la Spagna, che ha annunciato il proprio passo indietro.

La vicenda ha avuto ripercussioni anche nel dibattito politico italiano. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo se “abbia promesso a Trump di cambiare la Costituzione per far parte del Board”, alimentando un nuovo fronte di scontro interno.