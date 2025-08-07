Trump rilancia i dazi: al via tariffe al 15% su Ue, Giappone e Corea del Sud

Il presidente annuncia l’ingresso di miliardi di dollari nelle casse statunitensi. Nuove misure per riequilibrare il commercio con i partner internazionali

Da oggi, 7 agosto, entrano in vigore le nuove tariffe commerciali decise dagli Stati Uniti: dazi a partire dal 15% colpiscono l’Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud, tra i principali partner economici di Washington. Le nuove misure, attive dalla mezzanotte ora locale, sostituiscono quelle precedenti del 10% introdotte ad aprile.

Il presidente Donald Trump ha annunciato la novità con un messaggio sul suo social Truth, dichiarando che "miliardi di dollari inizieranno ad affluire negli Usa" da Paesi che, secondo lui, hanno tratto finora vantaggio dagli scambi con l’America. L’obiettivo dichiarato è riequilibrare la bilancia commerciale e rafforzare il ruolo degli Stati Uniti nello scenario economico globale.