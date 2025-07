Trump rilancia la guerra dei dazi: stangata su Giappone e Corea del Sud

Tariffe al 25% dal 1° agosto. L’Ue cerca un’intesa con Washington. Colpiti anche i Paesi Brics. Tesla crolla in Borsa dopo il debutto del partito di Musk

Nuova stretta protezionistica dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha annunciato l’introduzione di dazi del 25% su tutti i prodotti provenienti da Giappone e Corea del Sud, con decorrenza dal 1° agosto. La notizia è stata diffusa direttamente dal tycoon attraverso un post su Truth Social, dove ha condiviso le lettere ufficiali inviate oggi ai governi di Tokyo e Seul.

In Europa si accelera per trovare una mediazione. In vista della scadenza del termine del 9 luglio, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha avuto ieri un colloquio telefonico con Trump. "È stato un buono scambio", ha riferito un portavoce dell’UE. Intensa l’attività diplomatica anche tra i leader europei: il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha comunicato di aver parlato con il presidente francese Emmanuel Macron, la premier italiana Giorgia Meloni e la stessa von der Leyen.

"Le trattative sono in corso. La mia email è piena di nuove offerte. Annunceremo diversi accordi nelle prossime 48 ore", ha dichiarato il segretario al Tesoro statunitense, John Bessent.

L’offensiva commerciale di Washington colpisce anche i Paesi dei Brics: previsti nuovi dazi del 10% contro quelli definiti "economicamente allineati" ai rivali strategici degli Stati Uniti.

Intanto, pesanti ripercussioni sui mercati: Tesla crolla a Wall Street con un calo del 7,7%, complice il lancio del nuovo partito politico di Elon Musk, che ha generato incertezza tra gli investitori.