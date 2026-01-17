Trump shock: "Dazi sull’Europa finché non avremo la Groenlandia"

Il presidente degli Stati Uniti usa la leva dei dazi per la Groenlandia

Donald Trump ha annunciato l’imposizione di dazi su alcuni Paesi europei, collegandoli alla questione della Groenlandia. Dal 1° febbraio scatteranno tariffe del 10% su Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia; dal 1° giugno 2026 saliranno al 25%. L’Italia non è coinvolta. L’annuncio è arrivato su Truth, dove il presidente ha precisato che i dazi resteranno in vigore “fino a un accordo per l’acquisto completo della Groenlandia”.

A Copenaghen migliaia di persone sono scese in piazza contro le mire statunitensi sull’isola, sventolando bandiere danesi e groenlandesi e invocando l’autodeterminazione del popolo groenlandese. Proteste sono previste anche in altre città danesi.

Sul piano diplomatico, Mosca ha ricordato che la Groenlandia “fa parte della Danimarca”. L’Italia, per voce del ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadisce che la questione artica va affrontata in ambito Nato, escludendo presenze militari unilaterali.