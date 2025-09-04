Trump: "Zelensky e Putin non sono ancora pronti"

L’ex presidente americano a Cbs: "Seguo la situazione, parlo con loro. Ce la faremo"

Donald Trump, in un’intervista rilasciata a Cbs e rilanciata successivamente sul suo account Truth Social, è tornato a parlare della guerra in Ucraina e dei contatti con i leader coinvolti.

"Ho seguito la situazione, l’ho vista e ne ho parlato con il presidente Putin e con il presidente Zelensky. Qualcosa accadrà, ma non sono ancora pronti. Ma qualcosa succederà. Ce la faremo", ha dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti, lasciando intendere di mantenere un filo diretto con Mosca e Kiev.

Le parole di Trump arrivano a poche ore dalla riunione dei Volenterosi a Parigi, appuntamento che vede al centro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader occidentali impegnati a sostenere lo sforzo bellico contro l’invasione russa.

Il messaggio, dai toni prudenti ma fiduciosi, conferma la volontà di Trump di presentarsi come figura in grado di incidere sul futuro dei negoziati di pace, pur sottolineando che i tempi non sono ancora maturi.