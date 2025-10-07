Ttg 2025: Cescot Emilia-Romagna presenta la ricerca sulle competenze chiave

Oltre 300 operatori coinvolti nello studio che traccia le priorità per il futuro del comparto

Quali sono le competenze chiave per affrontare le sfide del turismo di domani? A questa domanda intende dare risposta la nuova ricerca promossa da Cescot Emilia-Romagna, che sarà presentata al TTG Travel Experience di Rimini nel corso dell’evento “Competenze che trasformano il turismo”

Mercoledì 8 ottobre 2025 – dalle 10.30 alle 12 nella Sala Cedro – Hall Ovest - Fiera di Rimini.

Lo studio, realizzato con il contributo scientifico del CAST – Centro Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna, sarà illustrato da Renato Medei e Francesco Barbini, docenti e ricercatori dell’Ateneo, e si propone come strumento di conoscenza utile per definire le priorità formative del settore.

Grazie a una rilevazione condotta a maggio con il contributo di oltre 300 operatori turistici della regione, la ricerca mette in evidenza un quadro fatto di consapevolezza e apertura: gli operatori riconoscono l’esistenza di un gap tra le competenze oggi possedute e quelle considerate strategiche – in particolare digitali, manageriali e culturali – ma mostrano al tempo stesso una forte propensione a cogliere le innovazioni e a investire nella formazione come leva di crescita.

L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso con la Regione Emilia-Romagna, chiamata a programmare interventi adeguati a colmare i fabbisogni emergenti in materia di digitalizzazione, sostenibilità, competenze manageriali e culturali.

A seguire, il confronto con gli stakeholder vedrà la partecipazione di Michele Colavito (Clust-ER Turismo), Stefania Migazzi (Clust-ER Urban) e Federico Caravaggi (Fondazione Piano Strategico), con l’obiettivo di delineare scenari e possibili linee di azione per la competitività del turismo regionale.

“Questa ricerca – dichiara Marco Pasi, direttore regionale Confesercenti Emilia-Romagna – fotografa in modo puntuale le esigenze delle imprese turistiche. Offrire strumenti formativi adeguati significa rispondere concretamente alle sfide che il mercato impone e sostenere la crescita di un comparto fondamentale per l’economia della nostra regione”.

