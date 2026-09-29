TTG e InOut, a Rimini tre giorni per guardare al futuro del turismo

Dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini operatori, destinazioni e protagonisti dell’ospitalità si confrontano su nuovi trend, innovazione e turismo internazionale

Dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini, TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, manifestazioni leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale organizzate da Italian Exhibition Group, riuniscono l’industria del travel e dell’ospitalità.

Intanto arrivano i primi numeri della seconda edizione di “Tourism and Incoming Watch” di Nexi che sarà presentata in anteprima in fiera: nei primi otto mesi del 2026 la spesa dei turisti stranieri in Italia ha raggiunto 16,2 miliardi di euro, +5% sullo stesso periodo del 2025. Un ritmo di crescita oltre sei volte superiore a quello registrato un anno fa. E in questo scenario in rapida evoluzione TTG e InOut porteranno a Rimini operatori, destinazioni e protagonisti dell'ospitalità per leggere le traiettorie del 2027. Il Mediterraneo sarà una delle chiavi di lettura trasversali della manifestazione, con gli enti del turismo dei Paesi dell’area e un focus CNR-ISMed (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Studi sul Mediterraneo). Sullo sfondo, un’estate che conferma l’Italia ai vertici europei, con oltre 65 milioni di pernottamenti nel primo semestre e 36,2 milioni di italiani in vacanza.

Dal beach wedding ai nuovi trend del turismo

Tra i fenomeni emergenti che entreranno nel confronto di TTG c’è il beach wedding, al centro di un panel dedicato: nel 2025 i matrimoni sulla spiaggia hanno rappresentato il 38,7% del mercato mondiale dei destination wedding, pari a circa 15,7 miliardi di dollari su 40,6 miliardi complessivi, un mercato atteso a 87,3 miliardi entro il 2034.

Lo sguardo sul 2027 passerà dai 5 trend di consumo di Travel & Hospitality Vision +27 by TTG alle ricerche del Politecnico di Milano, con la quantificazione del mercato e la prima indagine europea sul viaggiatore, fino ai nuovi modelli di vacanza analizzati da Confturismo-SWG: il 58% degli italiani distribuisce già le ferie in più periodi e il 69% prevede uno o più soggiorni brevi. Isnart approfondirà il rapporto tra turismo, eventi e sviluppo dei territori. Tra gli altri confronti, spazio alla Zero Click Economy, con la prima ricerca sulla presenza di hotel e destinazioni italiane nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale e all’ultima edizione del Rapporto sul Turismo Italiano.

Da Rimini il progetto Italia-Polonia sui cammini

Fra gli appuntamenti istituzionali, a TTG il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il Segretario di Stato presso il Ministero dello Sport e del Turismo della Repubblica di Polonia Ireneusz Raś lanceranno il Cammino di Giovanni Paolo II, progetto dedicato ai luoghi legati alla vita e ai percorsi di Papa Wojtyla. Al turismo religioso sarà dedicato anche il confronto “Cammini religiosi: le ragioni del successo fra lentezza, riscoperta dell’interiorità e senso dell’esistenza”, con la partecipazione del vescovo di Rimini monsignor Nicolò Anselmi e di don Marco Fagotti, vicedirettore della Pastorale CEI per il Turismo.

Le novità del TTG tra premi e innovazione

Tra le novità 2026 c’è il nuovo format di TTG Star Award, con 12 candidati nelle categorie Transport, Hospitality, Destination e Tour Operator e una premiazione nella Main Arena dedicata ai professionisti che stanno innovando il settore. Torna Innovation District con TTG Next Startup, dove AI, smart destination, automazione, dati, nuove esperienze e capitale umano saranno al centro di pitch, talk e incontri con operatori, destinazioni e investitori. Confermato anche Hotel Chains, con i principali gruppi alberghieri nazionali e internazionali e focus su sviluppo e trasformazione dell’hospitality. Nel 2026 i responsabili acquisti delle catene presenti a TTG potranno inoltre entrare nel contingente buyer di InOut | The Hospitality Community, rafforzando il rapporto diretto tra domanda, fornitori e industria alberghiera.

A InOut cambia il mondo dell’ospitalità

L’hotellerie sarà inoltre al centro del confronto sul ricambio generazionale, con il talk dei Giovani Albergatori Federalberghi “GenZ: come una generazione sta rivoluzionando il lavoro nel turismo”, e i seminari a cura delle scuole internazionali Glion e Les Roches sui nuovi assetti dell’hospitality tra capitale umano, efficienza e intelligenza artificiale. L’Extra Hospitality Arena del padiglione D2 porterà l’attenzione sull’extralberghiero e ospiterà una ricerca dell’Università di Firenze sul ruolo di gestori, host e property manager nello sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale dei territori.