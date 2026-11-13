Ttv Riccione, Dominique Mercy ospite d'onore del weekend

Domani il film dedicato a Pina Bausch e una nuova creazione dei Motus. Domenica il festival si chiude con Babilonia Teatri e Teatro Koreja.

Un protagonista della storia del teatrodanza, una nuova creazione dei Motus e uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Il 28° Riccione TTV Festival si avvia alla conclusione con gli appuntamenti di sabato 14 e domenica 15 novembre allo Spazio Tondelli. Tra gli ospiti più attesi c'è Dominique Mercy, storico interprete delle opere di Pina Bausch, che sarà a Riccione per la prima italiana di un film dedicato alla coreografa tedesca.

Il programma di sabato si apre alle 18 con aka Jolly Roger, la nuova creazione dei Motus, presentata di recente alla Biennale di Venezia. Lo spettacolo nasce dal testo di bruna bonanno, vincitore della Biennale College Drammaturgia 2025, e utilizza la bandiera pirata come simbolo delle comunità che lottano per la libertà. La regia è firmata da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, con Tomiwa Samson Segun Aina, Nico Guerzoni e Laura Taddeo. L'ingresso costa 10 euro. Alle 21 sarà protagonista Dominique Mercy, ballerino e coreografo francese che ha lavorato per 37 anni al fianco di Pina Bausch, diventando uno dei suoi interpreti più rappresentativi. Dopo la morte della coreografa è stato anche codirettore artistico del Tanztheater Wuppertal. A Riccione presenterà La Parole d’Orphée, film di Arnold Pasquier che arriva per la prima volta nelle sale italiane. La pellicola segue le prove di Orfeo ed Euridice, opera di Pina Bausch rimessa in scena nel 2022 dopo trent'anni di assenza, attraverso il punto di vista dello stesso Mercy, primo interprete del ruolo di Orfeo. Alla proiezione, organizzata in collaborazione con la rete regionale E' Bal, seguirà un incontro con Mercy, il regista Arnold Pasquier e Leonetta Bentivoglio, giornalista culturale e storica della danza. L'ingresso è libero, con prenotazione consigliata.

Domenica 15 novembre il festival si concentrerà sul teatro per le nuove generazioni. Alle 16 Federica Iacobelli presenterà il libro Leggere teatro è un gioco da ragazzi, pubblicato da Dino Audino editore. L'autrice dialogherà con Rossella Menna, raccontando come la lettura di un copione possa diventare un'esperienza coinvolgente per bambini e adolescenti. L'appuntamento è a ingresso libero.

Alle 17 il sipario sulla 28ª edizione calerà con Dire fare baciare lettera testamento, spettacolo di Babilonia Teatri realizzato insieme a Teatro Koreja. Firmato da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, vede in scena Carlo Durante, Luna Maggio e Anđelka Vulić. Attraverso una successione di quadri e storie, la rappresentazione racconta il ruolo del gioco nella vita dei bambini. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico dai 5 agli 11 anni. Il biglietto costa 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli under 14. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e alla biglietteria dello Spazio Tondelli. Il festival è organizzato da Riccione Teatro con il sostegno del Comune di Riccione, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, con Romagna Acque come sponsor.