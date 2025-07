Tubatura rotta, strada allagata e buche: “Intervento tardivo, rischio per motociclisti e ciclisti”. La segnalazione

Lavori fino a notte fonda: i residenti chiedono interventi strutturali

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 luglio, una massiccia perdita d’acqua si è verificata nei pressi della rotatoria di via Dante di Nanni, interessando anche via Ugo Bassi a Santarcangelo. La causa è stata la rottura di una tubazione, aggravata dal "tardivo arrivo degli operai", secondo quanto segnalato da un residente che ha contattato la nostra redazione.



La situazione ha generato disagi importanti alla viabilità. "In un Comune di oltre 22.000 abitanti non è accettabile che nel tardo pomeriggio non ci sia presenza della Polizia Municipale né dei Carabinieri", si legge nella segnalazione. Solo dopo quasi un’ora, scrive ancora il santarcangiolese, e ripetuti solleciti sono giunti i Carabinieri da Rimini. Nel frattempo, alcuni cittadini si sono mobilitati per regolare il traffico, temendo "serie conseguenze per motociclisti e ciclisti", viste le buche e l’asfalto ceduto.

I lavori sono proseguiti fino a notte fonda. Al mattino seguente, la rotatoria si presenta, dice il nostro lettore, con "rattoppi improvvisati", in attesa di un ripristino più adeguato. Il cittadino conclude chiedendo verifiche urgenti da parte dell’amministrazione e "un maggiore presidio del territorio, in particolare nella zona del Circolo Tennis, dove le presenze notturne continuano a essere rumorose e moleste".