Tumore al pancreas, novembre è il mese della sensibilizzazione: iniziative anche a Rimini

Il 21 novembre appuntamento a Rimini con il progetto Spazi di Salute

Novembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al pancreas, una delle neoplasie più complesse e difficili da trattare. Un’occasione per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sull’importanza della conoscenza della malattia, del riconoscimento dei sintomi e dei fattori di rischio, della diagnosi tempestiva e del miglioramento dei percorsi di cura.

L'Associazione Oltre la Ricerca ODV aderisce anche quest'anno alla campagna mondiale promossa dalla World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC), la rete internazionale che riunisce organizzazioni impegnate nella lotta al tumore al pancreas. La Giornata mondiale del Tumore al Pancreas si celebrerà giovedì 19 novembre 2026, con iniziative in tutto il mondo.

La campagna rappresenta un momento importante per dare visibilità a una patologia che richiede attenzione, informazione e un impegno condiviso tra comunità scientifica, istituzioni, associazioni e cittadini. In questa occasione, molti Comuni illumineranno di viola i monumenti rappresentativi delle proprie città, colore simbolo della malattia. Conoscere i segnali della patologia e favorire una diagnosi più tempestiva significa contribuire a migliorare le possibilità di cura e la qualità di vita delle persone coinvolte.

Il 19 novembre l'evento nazionale a Napoli

In occasione della Giornata mondiale, il 19 novembre si terrà a Napoli un evento nazionale presso l’Aula Romolo Cerra dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori – Fondazione G. Pascale, dalle ore 14.00 alle 17.00. L’iniziativa vede la partecipazione di Fondazione Nadia Valsecchi, Fondazione Gabriella Fabbrocini, Oltre la Ricerca ODV e Italian Pancreatic Cancer Community, con il patrocinio di AIRC, AIOM e Campania Pancreas. L’evento potrà essere seguito anche online, attraverso il QR code riportato nella locandina disponibile sul sito www.oltrelaricerca.org.

L’impegno di Oltre la Ricerca accanto ai pazienti

Da oltre quattordici anni Oltre la Ricerca ODV opera in ambito locale e nazionale nella lotta al tumore del pancreas, con una missione che affianca alla sensibilizzazione e al sostegno della ricerca un'attenzione concreta ai pazienti e alle loro famiglie.

L'Associazione promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione e sostiene servizi di supporto alla persona, tra cui ascolto, sostegno psicologico e fisioterapia. In questo ambito si inserisce FISIOPAN, il progetto avviato nel 2025 che mette a disposizione dei pazienti con tumore al pancreas cinque sedute gratuite di fisioterapia durante o dopo il percorso terapeutico.

Un'esperienza che esprime la volontà dell'Associazione di contribuire a una presa in carico che non si limiti alla malattia e ai trattamenti, ma consideri anche i bisogni fisici, psicologici e quotidiani delle persone e delle loro famiglie.

A fine novembre un appuntamento a Rimini nell'ambito del progetto Spazi di Salute

Il mese di sensibilizzazione sarà accompagnato anche da un'iniziativa sul territorio. Sabato 21 novembre è infatti in programma a Rimini un incontro pubblico nell'ambito del progetto Spazi di Salute, promosso dai Rotary Club Area Romagna Sud e Repubblica di San Marino - Distretto 2072, con la collaborazione di AUSL Romagna e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) di San Marino, dedicato al tema dell'attività fisica e del suo ruolo nei percorsi oncologici. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il progetto e approfondire il valore dell'esercizio fisico e della riabilitazione come parte del percorso di cura e di recupero della qualità della vita.

Tutte le informazioni sull'incontro e sul programma saranno comunicate nei prossimi giorni con una nota stampa dedicata.

Un impegno che continua tutto l'anno

Il mese di novembre è un'occasione per rinnovare un impegno che prosegue durante tutto l'anno: aumentare la consapevolezza sulla malattia, sostenere la ricerca, contribuire al miglioramento dei percorsi diagnostici e di trattamento e promuovere una presa in carico sempre più attenta ai bisogni delle persone.

Perché la lotta al tumore al pancreas riguarda la ricerca di nuove cure, ma anche la possibilità per ogni paziente di essere accompagnato, sostenuto e seguito in tutte le fasi del percorso di cura.