Tumori testa-collo, tornano le visite gratuite negli ospedali romagnoli

Dal 21 al 26 settembre la Make Sense Campaign per sensibilizzare sulla diagnosi precoce: visite su prenotazione a Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini

Torna dal 21 al 26 settembre la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo promossa in Italia da AIOCC - Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS. Anche quest’anno l’Ausl della Romagna aderisce all’iniziativa, con giornate di visite gratuite (ad accesso su prenotazione) nelle Unità Operative di Otorinolaringoiatria degli ospedali di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini.

Giunta alla sua quattordicesima edizione, con il motto 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita, la Make Sense Campaign rinnova il suo impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica su una forma tumorale spesso sottovalutata, ma che rappresenta il settimo tumore più diffuso in Europa, con 9.000 casi diagnosticati ogni anno (dati AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori), e il più comune tra quelli rari.

Uno degli aspetti più critici dei tumori del distretto testa-collo, che comprendono tutte le neoplasie originate in quest’area - esclusi occhi, cervello, orecchie ed esofago - è la difficoltà di diagnosi. Si tratta di tumori che si manifestano con sintomi comuni, facilmente confondibili con disturbi stagionali o trascurabili. La diagnosi precoce è infatti decisiva, poiché il tasso di sopravvivenza arriva a superare l’80-90% nei pazienti in cui la malattia viene individuata nelle fasi iniziali.

Da qui, la regola “1x3”, che ispira il claim della campagna: se anche 1 solo dei sintomi potenzialmente collegati ai tumori del testa-collo persiste per 3 settimane o più, è fondamentale consultare il medico, in quanto una diagnosi precoce può salvare la vita. I sintomi da non ignorare includono: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, mal di gola e raucedine persistente, difficoltà o dolore durante la deglutizione, gonfiore del collo, ostruzione nasale da un solo lato o perdite di sangue dal naso.

“Le visita gratuite – tengono a precisare i professionisti di Ausl Romagna - sono solo un aspetto dell’iniziativa che punta soprattutto a diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce dei tumori del cavo orale”.

Dove e quando si svolgeranno le visite

Ravenna - Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna. Visite gratuite giovedì 24 settembre, dalle ore 14 alle 17, presso gli Ambulatori ORL, Scala gialla, 2° piano.

È necessaria la prenotazione; chiamare al numero: 0544 285727, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, oppure inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected]

Per informazioni chiamare al numero: 0544 285727

Cesena - Ospedale Bufalini. Visite gratuite martedì 22 settembre, dalle ore 9 alle 13, presso il reparto di Otorinolaringoiatria, Ambulatorio 211, 2° piano, scala A. È necessaria la prenotazione: si potrà prenotare il 14 e 15 settembre chiamando al numero 0547 394488 dalle ore 8:30 alle 13:30 oppure recandosi di persona allo sportello del Centro Interno di Prenotazione C.I.P. situato in Piastra Servizi e nell’atrio dell’ospedale e aperto dalle ore 7:30 alle 18:45. Per informazioni chiamare al numero 0547 394488 dalle ore 8:30 alle 13:30.

Forlì - Ospedale Morgagni Pierantoni. Visite gratuite nella mattina di venerdì 25 settembre, dalle ore 9 alle 13:40, presso Padiglione Morgagni, piano terra, ambulatori ORL. È necessaria la prenotazione; Chiamare al numero 0543 735143 il 14 e 15 settembre dalle ore 9 alle 11. Per informazioni chiamare al numero 0543 735143

Rimini - Ospedale Infermi. Visite gratuite mercoledì 23 settembre, dalle ore 8 alle 14

presso il reparto di Otorinolaringoiatria, 3° piano, scala A, ambulatorio 1B. È necessaria la prenotazione: telefonare al numero 0541 653037, dalle ore 12 alle 14.

Per informazioni chiamare il numero 0541 653037, dalle ore 12 alle 14.

Maggiori informazioni sulla campagna sono consultabili sul sito aiocc.it