Turismo, a Rimini incertezza sull'estate ma fiducia: "C'è fermento tra Italia e Germania"

L'assessora regionale Frisoni: "Il nostro lavoro è farci trovare pronti. Abbiamo diverse campagne di promozione"

Rimini e la Riviera alla prova dell'estate 2026. Le tensioni internazionali e il conflitto iraniano sono una Spada di Damocle, così come tutti i rincari che colpiscono le tasche dei cittadini, dai rincari della benzina e delle bollette, fino a quelli alimentari. Ma a Rimini si respira comunque fiducia. L'assessora regionale Roberta Frisoni, presente a Rimini alla conferenza della Notte Rosa 2026, parla di segnali buoni intercettati dai vari tour operator del territorio. "Ci sono persone che stanno programmando la vacanza e avvicinandosi alle prenotazioni, vediamo del fermento sul mercato di prossimità: l'Italia, ma anche i paesi europei come la Germania vicini all'Italia". In sostanza, come già avvenuto qualche anno fa, con la pandemia da Sars-Cov-2, le tensioni internazionali penalizzerebbero le mete più esotiche. La grande incognita è il caro carburante che porterebbe a un aumento dei biglietti aerei e anche a una riduzione dei voli. Il treno Monaco-Rimini, che fa fermate anche a Riccione e Cattolica, diventa allora un mezzo strategico per intercettare turisti dai mercati esteri più vicini: "Sì, facciamo promozione sul mercato austriaco e tedesco, il treno ci dà delle grandi opportunità. Sono elementi già pianificati e strutturati, ma in questa condizione ci danno uno slancio in più", evidenzia Frisoni, che chiosa: "Il nostro lavoro, come Regione, è farci trovare pronti. Abbiamo diverse campagne di promozione, tra Italia ed Estero". Rimini e la Riviera sono pronti a giocare una partita complessa, ma non compromessa, con l'obiettivo di trasformare le criticità in opportunità.