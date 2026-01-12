Turismo, bufera sui prezzi choc: 4 stelle a 18 euro a Rimini

A denunciare il caso è Mauro Santinato (Teamwork), che parla di “tariffe indecenti

Una camera doppia in un hotel 4 stelle a 18 euro, colazione inclusa: l’offerta comparsa online per una notte a Marina Centro riaccende la polemica sui prezzi stracciati della Riviera. A denunciare il caso è Mauro Santinato (Teamwork), che parla di “tariffe indecenti” e di un sistema turistico sempre meno sostenibile.

Secondo Santinato, a questi prezzi è impossibile garantire qualità, valorizzare il personale e mantenere standard da 4 stelle. “Si confonde l’occupazione con la redditività”, avverte, chiedendo di riflettere sul reale valore economico delle presenze.

Indignazione anche tra gli albergatori. Andrea Ciavatta (Promhotels Riccione) parla di perdita di direzione, mentre per Stefan Paraniac (Rimini Welcome) il problema non è il cliente, ma “come stiamo vendendo la destinazione”. Per Gianfranco Sanchi (Finproject) il ribasso continuo delle tariffe descrive un posizionamento debole e una crisi che dura da anni.

Intanto, in vista del Sigep, arrivano segnali opposti: Antonio Carasso segnala occupazione già all’80% nei 4 stelle, con molti hotel pronti al tutto esaurito.