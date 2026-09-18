Turismo e innovazione, Rimini ospita DestinAction Up 2026

Professionisti e studenti a confronto su turismo, trasformazione urbana e nuove esigenze dei territori

Si intitola Territori e competenze per innovare l'edizione 2026 di DestinAction Up, l'evento itinerante che dal 2021 riunisce la community di DestinAction. Il tema di questa edizione fa riflettere sull’intersezione tra le sfide concrete dei territori e la conoscenza tecnica dei professionisti nell’ambito di una destinazione matura che guarda all’innovazione.

La scelta di Rimini risponde alla natura del tema. La città unisce una tradizione balneare consolidata a una vocazione congressuale e fieristica di rilievo nazionale, e da anni ha intrapreso un percorso di evoluzione del proprio modello turistico verso la destagionalizzazione, la rigenerazione urbana e un'offerta culturale più ampia.

La presenza dell’Università e di una comunità di city user in continua trasformazione rende Rimini un laboratorio ideale per affrontare il rapporto tra turismo, vita urbana e bisogni della comunità locale.

La prima giornata si aprirà con una sessione plenaria dedicata al percorso della città e all'innovazione nelle destinazioni. Ad ospitarla sarà il Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna. Saranno presenti Chiara Astolfi, Direttrice di Visit Romagna, il professor Lorenzo Masiero, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Tourism Economics and Management e Marina Sgarra di Visit Rimini. Seguiranno i workshop, che verteranno in contemporanea su tre prospettive di innovazione: lo spazio, il tempo e le persone.

Ogni gruppo di professionisti sarà affiancato da un facilitatore del team DestinAction e da volontari studenti universitari. Gli output rappresenteranno una doppia restituzione: al territorio, sotto forma di idee e spunti di innovazione per gli attori locali, e all'associazione e ai suoi membri, come raccolta di proposte replicabili in più contesti.

La seconda giornata sarà dedicata al networking e alla scoperta del territorio attraverso esperienze nella città ospitante.







